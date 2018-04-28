В Екатеринбурге норвержцу назначили 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов

09:23 | 3.05.2018

41-летний гражданин Королевства Норвегии приехал в Россию, чтобы открыть рыбный бизнес. Здесь он женился на екатеринбурженке, родилась дочь. Однако после расторжения брака иностранец решил не платить алименты.



Так как норвежец проживает на территории России, имеет временное разрешение на проживание в РФ, женщина обратилась в суд. Отметим также, что иностранец проживает в одном из элитных комплексов Екатеринбурга.



На момент судебного разбирательства задолженность по алиментам составила порядка 250 тысяч рублей. В итоге гражданин Норвегии получил 40 часов обязательных работ.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, у нерадивого отца всего шесть детей: трое на родине, один на Украине и двое в России.





Фото: newizv.ru