На Средний Урал надвигается лето, но только днём. Прогноз погоды на 3 мая

16:39 | 2.05.2018

3 мая в Свердловской области ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха от -2°С до +3°С, в горах до -5°.



Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем от +10°С до +15°С.



В Екатеринбурге ночью ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха от +1°С до +3°С.



Днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем от +13°С до +15°С.



Фото: pikabu.ru