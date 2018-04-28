В Екатеринбурге представили форму волонтеров ЧМ-2018

11:12 | 1.05.2018

Вчера, 30 апреля, на площадке Парка футбола в Екатеринбурге прошла презентация униформы волонтеров ЧМ-2018. В презентации также принял участие чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи.



Также Десайи уже побывал на Центральном стадионе в Екатеринбурге и отметил, что вся инфраструктура города готова к приему такого количества гостей.



Отметим, что открытие Парка футбола в Екатеринбурге состоялось 29 апреля. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, известный музыкант Александр Пантыкин и актер из фильма «Такси» Сэми Насэри.



Напомним, Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На турнире будут задействованы чуть более 17 тысяч волонтеров.



Фото: ЕТВ