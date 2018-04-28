Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета выиграл конкурс в Бельгии

10:22 | 30.04.2018

Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета выиграл две номинации на 66-м Европейском молодёжном музыкальном фестивале, который проводится в бельгийском городе Неерпельт. Здесь екатеринбуржцы выступали в двух категориях, и в обеих заняли первые места с отличием. В коллективе поют дети в возрасте от 8 до 17 лет. Старшие девочки хора на фестивале также выступили отдельно как ансамбль «Светлана».



— Фестиваль проводится уже несколько десятилетий и имеет хорошую репутацию. Сложно было петь в незнакомом зале без репетиций, и график очень насыщенный, что добавляет интереса, но требует сил, внимания и мотивации, — говорит руководитель коллектива Елена Накишова.



Всего в этом году на фестиваль в Бельгию приехали 88 хоров из 23 стран.



Фото: nashural.ru