В Екатеринбурге на улице Чапаева загорелось заброшенное здание

11:47 | 29.04.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелось здание на улице Чапаева. Загорелась кровля на площади 600 кв. метров. Известно, что здание является нежилым.



Огонь на заброшенном здании охватил крышу и перебросился на деревянные перекрытия постройки. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара задействованы 16 единиц техники и 48 человек личного состава.



В настоящий момент устанавливается причина пожара.



Фото: Служба спасения "СОВА"