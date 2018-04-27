Мальчик, пропавший в Екатеринбурге, найден мертвым

10:53 | 29.04.2018

Десятилетний мальчик, который пропал днем 28 апреля, был найден мертвым в открытом сливном колодце по улице Сибирка в поселке Садовый.



По информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было. В результате проведения судмедэкспертизы будет установлена точная причина гибели ребенка. Также выясняется, по какой причине сливной колодец оказался открытым.



Напомним, по версии следствия, днем 28 апреля мальчик отпросился у матери погулять. К шести вечера домой он не вернулся, родители начали поиски, а также сообщили об его безвестном исчезновении в полицию.



Фото: nord-news.ru