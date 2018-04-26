Завтра центр Екатеринбурга перекроют из-за легкоатлетической эстафеты

12:29 | 28.04.2018

Завтра, 29 апреля, с 10:00 до 14:30, автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от улицы Московской до Луначарского. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».



Мероприятие начнется в 10:30 у гимназии № 9, в 11:00 стартует велогонка, в 11:40 – состязания легкоатлетов.



Ожидается, что в эстафете примут участие около трех тысяч человек.





Фото: екатеринбург.рф