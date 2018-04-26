В Екатеринбургском зоопарке поселились самые редкие в мире кошки

В зоопарке Екатеринбурга теперь можно увидеть самых редких в мире кошек — дальневосточных леопардов. В мире их осталось всего 60 особей. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.В Екатеринбургском зоопарке поселились два леопарда — самец и самка. Их привезли из города Северска. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, самец Амур отличается спокойным и мирным характером, а вот самка по имени Шилка никого к себе не подпускает.Отметим, что у самки черный окрас, в отличие от самца. Это проявление меланизма.Сейчас леопарды еще молодые. В дальнейшем в зоопарке планируют получить потомство от этих редких кошек.