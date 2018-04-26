Во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге загорелась машина спецтехники

10:22 | 28.04.2018

В Екатеринбурге во время ночной репетиции парада Победы произошел пожар. На перекрестке улиц Радищева и Московской загорелась спецмашина, которая, судя по всему, поднимала провода для проезда военной техники.



Напомним, что сегодня ночью в Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы с участием техники. Центр города был перекрыт. Такие же репетиции пройдут 3 и 7 мая.



