Екатеринбуржцы поддержали переезд зоопарка на окраину города

20:54 | 27.04.2018

В Екатеринбурге прошли публичные слушания по застройке нового жилого района Новокольцовский, где, в планах, будет располагаться екатеринбургский зоопарк.



Помимо зоопарка, строительная группа «Синара» планирует разместить в новом районе жилые дома, гостиницу, торгово-развлекательные центры, спортивные площадки и ледовую арену. Согласно проекту планировки, с зоопарком также будет расположена его вторая очередь - научно-технический парк.



За проект проголосовал 181 человек, при этом только четверо выступили против, 10 воздержались.



Отметим, что из нового района до центра города можно будет добираться на экспресс-автобусах до будущего транспортного узла на Ботанике и до электрички на Компрессорном.



Фото: vk.com