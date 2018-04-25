Самые большие долги по зарплате в Полевском, Новоуральске и Сысертском районе

15:00 | 27.04.2018

В первом квартале 2018 года в региональном УФССП находилось 9 184 исполнительных производства по взысканию задолженности по заработной плате на общую сумму более 329 млн рублей. На данный момент работникам выплатили более 90 млн рублей, из них 71 млн выплачен добровольно, об этом в ходе пресс-конференции рассказала и. о. руководителя УФССП по Свердловской области Елена Сидорова.



Таким образом, задолженность перед работниками предприятий в Свердловской области в настоящее время составляет более 209 млн рублей. С начала года арестовано и передано на реализацию имущество должников на общую сумму 2 млн рублей.



По данным начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаила Мякишева, наибольшая задолженность зафиксирована в Сысертском районе, Полевском и Новоуральске. Возбуждено четыре уголовных дела.







Фото: strategyjournal.ru