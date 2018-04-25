Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 апреля 2018 года

14:04 | 27.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 26.04.2018 до 08:00 27.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 178 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105. Из них 2 убийства, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 7 грабежей, 24 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 3 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 2260 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 86 полицейских, 2 сотрудника ОВО Росгвардии и 26 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области