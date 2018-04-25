В Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыля

11:29 | 27.04.2018

Накануне в Екатеринбурге почтили память людей, пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС. Представители областного правительства, члены организаций жертв радиационных катастроф, а также ветераны, студенты и кадеты приняли участие в митинге, посвященном 32-й годовщине трагедии.



Уральцы возложили цветы к памятному знаку и почтили память жертв минутой молчания.



— В мероприятиях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС только по официальным данным приняли участие более пяти тысяч жителей Свердловской области. Это люди различных профессий: военнослужащие, медики, сотрудники правоохранительных органов, ученые, просто добровольцы. На сегодня в регионе проживает более двух с половиной тысяч ликвидаторов чернобыльской аварии, — отметил первый замруководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.