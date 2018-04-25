Увеличится количество автобусов на маршруте № 95 от Екатеринбурга до Чусовского озера

09:36 | 27.04.2018

Как сообщается на сайте Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий, автобусы маршрута № 95 из центра Екатеринбурга до Чусовского озера начнут ходить чаще. Это связано с переходом на летнее расписание.



С 29 апреля увеличится количество автобусов на маршруте, эта мера позволит дачникам и садоводам быстрее добираться до своих садов и огородов.



Переход на летнее расписание осуществляется каждый год, как только наступают тёплые погодные условия и начинается садово-огородный сезон, что неизбежно приводит к увеличению пассажиропотока.



Напомним, что 21 апреля на летнее расписание также перешёл маршрут № 17 «Южная — п. Рудный — ОПЗ».



Фото: riac34.ru