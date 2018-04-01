Около 100 тысяч свердловчан примут участие в первомайских демонстрациях

15:58 | 26.04.2018

В Свердловской области 1 мая на улицы выйдут около 100 тысяч человек, из них более 20 тысяч — молодежь. Самые массовые демонстрации ожидаются в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Новоуральске, Североуральске, Качканаре, Краснотурьинске, Невьянске, такие данные приводит пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области.



В Екатеринбурге участники начнут собираться в 9:00 у здания профсоюзов (ул. Пушкина, 10), затем дойдут до площади 1905 года, где состоится митинг.



По предварительным подсчетам, более 3,7 млн россиян примут участие в первомайских демонстрациях. Акция пройдет в 735 городах.





Фото: ural-news.net