У Валентины Гофенберг обнаружились бизнес-партнеры среди бывших сотрудников свердловской ФСБ

15:12 | 26.04.2018

Фигурантом уголовного дела, по которому сегодня, 26 апреля, сотрудники уголовного розыска провели обыски в квартире и офисе известной пиарщицы Валентины Гофенберг, может стать бывший сотрудник УФСБ по Свердловской области Иван Левицкий. Известно, что ранее он работал в контрразведке, затем перевелся в отдел, расположенный в Нижнем Тагиле, после чего уволился в прошлом году в звании майора.



Согласно базе данных налоговой службы, Иван Левицкий совместно с Валентиной Гофенберг является одним из владельцев информационного агентства «Точка Ньюс». Ему принадлежит доля в 80 % в ООО «Интехно» (вторая доля принадлежит пиарщице), зарегистрированном по адресу редакции. «Интехно» является соучредителем самого издания «Точка Ньюс»: организации принадлежит 51 % доли, 49 % — у главного редактора Дмитрия Фоминцева.



Отметим, что последние несколько месяцев Валентина Гофенберг активно тиражировала информацию, порочащую руководство ОМВД Нижнего Тагила и Алапаевска, при этом пользуясь возможностями как информиздания, так и социальных сетей. Публикации и стали поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Не исключено, что в рамках расследования будет установлено, что источником появления информации у Гофенберг стал как раз её бизнес-партнер, бывший сотрудник ФСБ Иван Левицкий, который накопил серьезный объем сведений в бытность своей службы в силовой структуре.