Футболист Марсель Десайи и актер Сами Насери посетят Екатеринбург из-за ЧМ-2018

12:54 | 26.04.2018

В воскресенье, 29 апреля, в Историческом сквере Екатеринбурга откроется передвижной парк чемпионата мира по футболу. Все его развлечения — аттракционы, викторины, мастер-классы — будут бесплатными.



Почетными гостями парка станут легендарный французский футболист Марсель Десайи и французский актер Сами Насери, известный по главной роли в фильме «Такси». Актер является большим поклонником футбола.



Парк будет работать и в понедельник, 30 апреля. В 12:30 здесь начнется презентация униформы волонтеров ЧМ. Кроме того, посетители смогут сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой.



Отметим, что 29–30 апреля парк будет работать с 12:00 до 20:00.