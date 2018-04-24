В Екатеринбурге введен 8-часовой запрет на езду по свежему асфальту

12:18 | 26.04.2018

В Екатеринбурге автомобилистам в течение восьми часов запретили ездить по свежему асфальту, об этом рассказал зампредседателя комитета благоустройства администрации Виктор Юровицкий.



— Для повышения качества ремонтных работ в Екатеринбурге принято решение о необходимости ограничения движения транспортных средств на ремонтируемых участках в период производства работ и в течение 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона, — сказал Юровицкий.



Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Екатеринбурге отремонтируют 41 участок, это более 864 тысяч кв. м — 6,6 % от общей площади дорог города.