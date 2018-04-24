В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому, грабившему банки

09:52 | 26.04.2018

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Александра Грибиниченко. Он признан виновным по делу разбойных нападений на банки. Отметим, что на момент совершения преступления осужденный являлся сотрудником полиции, а после задержания заключил досудебное соглашение и способствовал раскрытию преступлений.



Грибиниченко входил в так называемую банду велосипедистов, которая грабила банки в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с 7 июля 2016 года по 16 июня 2017 года банда из четырех человек совершила три разбойных нападения на банки, расположенные на улицах Технической, Белинского и Щербакова.



Злоумышленники использовали повязки на лица, солнцезащитные очки и перчатки. Угрожая сотрудникам банков оружием, они забирали денежные средства и скрывались в неизвестном направлении.



В первом банке похитители забрали более 269 тысяч рублей, во втором — более 3,9 млн рублей, а также около 34 тысяч долларов США и более 16,8 тысячи евро (общая сумма в рублях более 7,3 млн).



При совершении третьего разбойного нападения, на улице Щербакова, злоумышленники использовали велосипеды. Тогда сотрудниками полиции был задержан один из членов ОПГ, вскоре удалось установить личности остальных и задержать их.



В итоге суд приговорил Грибиниченко к шести с половиной годам строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. В скором времени суд также примет решение по остальным трем членам банды.



— Главное, на мой взгляд, не где трудились фигуранты, а то, что, кем бы они ни были и какие бы должности ни занимали, их установили и в ходе спецоперации и задержали сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска. А еще важнее то, что теперь члены этой группы больше не смогут никому причинить горе, страдание и материальный ущерб своей криминальной деятельностью, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото: Валерий Горелых