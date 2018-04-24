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09:26 | 26.04.2018

Ночью в Екатеринбурге сгорели два внедорожника сразу

Сегодня ночью на улице Опалихинской в Екатеринбурге от огня пострадали два внедорожника сразу. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 03:06.

Что послужило причиной возгорания, короткое замыкание или поджог, будут устанавливать дознаватели, но возгорание произошло в моторном отсеке Range Rover Sport. Чуть позже огонь перекинулся на припаркованный рядом Ssang Yong Kyron.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. На тушение пожара огнеборцам потребовалось ровно 2 минуты. Тем не менее огонь успел серьёзно повредить моторный отсек, кузов и салон автомобиля Range Rover Sport. У рядом стоящего автомобиля Ssang Yong Kyron повреждён кузов.

«Сообщение о возгорании автомобилей у дома № 20 на улице Опалихинской поступило в отдел полиции № 9 сегодня ночью в 5:20. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия. В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владельцы транспортных средств в ближайшее время обратятся в полицию с заявлением. По факту воспламенения автомобилей в Верх-Исетском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка», — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Фото: «Ночные новости»

© «Вечерние Ведомости»

 


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