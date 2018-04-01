Интенсивная подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу началась в Еатеринбурге

22:12 | 25.04.2018

Финальный этап подготовки волонтеров к Чемпионату мира 2018 стартовал сегодня в Екатеринбурге. Тренинги на площадке Ленина, 51 (УрФУ) продлятся пять дней с 25 по 29 апреля.



В эти даты будут проходить обучение волонтеры, ответственные за аккредитацию, навигацию участников по площадкам, а также те, кто помогут медикам и службам безопасности общаться с иностранцами.



Как сообщают на сайте информационного портала Свердловской области, волонтерам предстоит узнать не только об истории Чемпионатов мира по футболу FIFA прошлых лет и особенностях функциональных направлений, но и рассмотреть основные объекты городской инфраструктуры, на которых они будут задействованы и узнать особенности волонтерской программы ЧМ-2018. Внимание также уделят общению с людьми с инвалидностью. Добровольцев научат общаться с колясочниками, а также с гостями с нарушением зрения и слуха.



Фото: мечта24.рф