В Свердловской области могут ограничить междугородние автобусные перевозки

17:01 | 24.04.2018

Из-за неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Свердловской области может ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток. Сейчас в регионе плюсовые температуры, к вечеру из-за похолодания возможно появление гололедицы и наката. В этом случае междугородние перевозки станут опасными.



Сегодня уже зарегистрировано более 50 ДТП. В большинстве случаев причинами аварий стали несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Кроме того, в каждом третьем ДТП принимали участие автомобили с летними шинами.



В настоящее время на ликвидацию последствий снегопада выведено более 100 единиц техники.