Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 апреля 2018 года

13:59 | 24.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.04.2018 до 08:00 24.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 138 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 94 противоправных деяния. Из них четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, три разбойных нападения, 12 грабежей, 23 кражи чужого имущества, в том числе одна квартирная, три факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области не произошло дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено три мероприятия, в которых приняли участие 850 человек. Для обеспечения охраны порядка были задействованы 21 сотрудник органов внутренних дел, три бойца Росгвардии, 20 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области