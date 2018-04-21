В убийстве жителя одного из сел Режевского района обвиняют его родственника

12:52 | 24.04.2018

В субботу, 21 апреля, в одном из домов села Липовского Режевского района обнаружили труп мужчины 1981 года рождения с ножевым ранением. Вскоре был задержан подозреваемый — местный житель 1957 года рождения, который приходится дядей убитому. Мужчина находился на территории села, при нем обнаружен нож.



По версии следствия, в тот день дядя с племянником вместе распивали спиртные напитки. На фоне возникшего конфликта обвиняемый ударил оппонента ножом в шею. Сейчас по данному делу продолжается следствие.





Фото: kvedomosti.com