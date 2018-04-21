В связи с загрязнением водоема на Среднем Урале массово гибнет рыба

23:03 | 23.04.2018

Жители Краснотурьинска обнаружили мертвую рыбу, массово всплывшую на поверхность реки Салды. Окрасившаяся в чёрный цвет вода теперь пахнет сероводородом.



Как сообщают СМИ, депутат местной городской думы Дмитрий Ивашевский лично собрал образцы воды и мёртвую рыбу и обратился в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру, однако ведомства отказались рассматривать свидетельства о катастрофическом загрязнении воды. По словам Ивашевского, обе стороны перенаправили запрос на проверку водоёма друг другу, чем замедлили выяснение причин массового мора рыб.



В Роспотребнадзоре объяснили, что образцы не приняли из-за того, что депутат не рассказал, каким именно образом он их собрал. Кроме того, как выяснилось, водоем действительно не входит в круг ответственности ведомства. «Река Салда не относится к нашей компетенции, так как не является источником водозабора питьевой воды, местом массового отдыха людей. Поэтому в ближайшее время мы передадим материалы в министерство природных ресурсов, это в их компетенции. Они же должны поставить в известность и природоохранную прокуратуру», — объяснила СМИ пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Фото: Дмитрий Ивашевский