Евгений Куйвашев дал старт Всероссийской переписи населения в Свердловской области

16:39 | 23.04.2018

По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создана областная комиссия по подготовке и проведению в Свердловской области Всероссийской переписи населения 2020 года.



Главой комиссии стал вице-губернатор Александр Высокинский. В состав комиссии вошли: министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина, а также представители различных министерств и муниципальных администраций.



Напомним, с 1 по 31 октября 2018 года в России состоится пробная перепись населения, в которой примут участие около 550 тыс. человек. Всеобщая перепись населения состоится в октябре 2020 года.



Кстати, проводиться она будет тремя методами.



• Во-первых, через Интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно.

• Во-вторых, собирать информацию планируется с помощью специальных планшетов, что упростит дальнейшую обработку данных.

• В-третьих, как и раньше, переписчики будут приходить к людям и, получив от них ответы, заполнять обычные бумажные переписные листы.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области