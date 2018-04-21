В Нижнем Тагиле суд закрыл кабинет стоматологии

16:22 | 23.04.2018

В Нижнем Тагиле суд закрыл на 20 суток стоматологический кабинет, расположенный на Вагонке, в котором допускалось нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выяснили, что в стоматологии, где предпринимательскую деятельность осуществляет ООО «Формула красоты», оказывают стоматологические медицинские услуги без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещения, оборудования и иного имущества.



В связи с этим в отношении ООО «Формула красоты» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, который направлен в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Директор ООО «Формула красоты» Христофорова Крестина не стала оспаривать факт административного правонарушения.



«Учитывая, что деятельность ООО «Формула красоты» связана с оказанием медицинских услуг, допущенные им нарушения санитарно-эпидемиологических требований создают реальную угрозу здоровью и жизни граждан, суд, руководствуясь ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, считает необходимым назначить ООО «Формула красоты» наказание в виде приостановления деятельности стоматологического кабинета по адресу: г. Н. Тагил, пр. Дзержинского, 71, на срок 20 суток, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания», — значится в решении суда от 1 марта.



Отметим, что лицензия Министерством здравоохранения Свердловской области на оказание медицинской деятельности была выдана лишь в марте 2018 года, спустя несколько месяцев после того, как в помещении сменился собственник. Ранее данный стоматологический кабинет назывался «Екатерина» и принадлежал известному в Нижнем Тагиле стоматологу Улугбеку Назарову (некоторые его называют Дмитрий Романович).



Однако в конце 2016 года один из бывших бизнес-партнеров Назарова, Гарри Христофоров, смог переоформить помещение стоматологического кабинета на себя, при этом, по мнению Назарова, при перерегистрации недвижимости были использованы поддельные документы. Впоследствии по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а в Арбитражном суде Свердловской области недавно стартовал процесс, в ходе которого Назаров намерен вернуть себе помещение.



Фото: stomatologclub.ru