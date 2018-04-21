Установлены родители найденного на улице в Екатеринбурге мальчика

15:54 | 23.04.2018

Отец найденного накануне на проспекте Ленина мальчика нашелся. После появления информации в СМИ он связался с полицией. По словам екатеринбуржца, 20 апреля его сожительница, злоупотребляющая спиртными напитками, ушла из дома вместе с сыном (2014 года рождения) и не вернулась, а он не стал их искать.



- В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции опрашивают отца Сережи, устанавливают местонахождение матери ребенка. По итогам разбирательств сотрудниками полиции будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении родителей малыша, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Напомним, что накануне местная жительница сообщила в полицию, что обнаружила на улице мальчика без сопровождения взрослых. Ребенка поместили в больницу. Он сказал, что его зовут Сергей, а маму – Алена.