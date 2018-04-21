Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 апреля 2018 года

15:04 | 23.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 22.04.2018 до 08:00 23.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 109 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 83 противоправных деяния. Из них 1 убийство, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 7 грабежей, 23 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 1 неправомерное завладение автотранспортом, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 2 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 9 человек, из них 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 12 663 человека. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 123 полицейских, 3 сотрудника Росгвардии и 151 работник частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области