Жительница Верхней Пышмы «приватизировала» лестничную площадку

Жительница Верхней Пышмы установила на лестничной площадке перегородку, добавив таким образом к своей жилплощади несколько квадратных метров. Также женщина не давала пройти в квартиру своей соседке – владелице одной из комнат, для этого она постоянно меняла замки.В итоге жители дома обратились в суд, однако, несмотря на решение суда, женщина отказывалась убрать перегородку. Тогда она была демонтирована принудительно.