Свердловский облсуд не стал менять приговор организатору бойни в Цыганском поселке

18:00 | 18.04.2018

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Руслану Оглы, который ранее Ленинским судом Екатеринбурга был признан виновным по делу о массовых беспорядках на улице Депутатской и приговорен к пяти годам и четырем месяцам строгого режима.



Напомним, что разборки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября прошлого года между Дмитрием Пестриковым, его двоюродным братом Русланом Оглы и еще 23 лицами, занимающимися боевыми единоборствами, с одной стороны и Олегом Шишовым со своими знакомыми братьями Дутовыми с другой стороны. Обе стороны были вооружены, в результате от огнестрельных ран погибло двое человек.



Сейчас приговор Руслану Оглы вступил в законную силу.



Фото: ekburg.tv