В Самаре вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать метро и ТЦ в Екатеринбурге

16:56 | 18.04.2018

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к срокам от 12 до 16 лет семерых граждан Киргизии, которых задержали в феврале 2016 года в Екатеринбурге по подозрению в террористической деятельности. Тогда в съемной квартире на улице Таежной нашли оружие и взрывчатку.



Как сообщает «АиФ-Урал», братья Камил и Казим Абдулажановы, Ильхом Кадыралиев, Аброрбек Карим-Ахунов, Наманджон Хурулбаев, Фарух Джумаев и Равшан Каримов признаны виновными в подготовке терактов, а также в незаконном хранении оружия.



Известно, что осужденные готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В Екатеринбурге они хотели взорвать метро и ТРЦ «Карнавал».





Фото: kapellan.ru