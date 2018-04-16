Евгений Куйвашев хочет ускорить создание «умного региона»

На сегодняшнем пленарном заседании Совета глав муниципальных образований Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил коллегам ускорить внедрение «умных» технологий во всех сферах жизни.— Повсеместное внедрение смарт-технологий — это не только необходимое условие соответствия мировым стандартам качества жизни, но и мощнейший драйвер развития экономики каждого муниципалитета и всей Свердловской области, — сказал губернатор.По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, планируется, что все свердловские муниципалитеты будут развивать у себя концепцию «умного города» ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. В ходе заседания первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов представил концепцию «Умный регион».Отметим, что «умный регион» подразумевает три фактора: внедрение цифровых сервисов государственных и муниципальных услуг (системы управления транспортом, городским освещением, коммунальными сетями и т. д.), развитие «умных» научных, технологических, рыночных компетенций, а также развитие системы коммуникаций.