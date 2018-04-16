В Екатеринбурге вынесли приговор по изнасилованию шестилетней давности

15:18 | 18.04.2018

В Екатеринбурге перед судом предстал 32-летний мужчина, который находился в международном розыске за изнасилование, совершенное в 2012 году на территории предприятия на улице Аппаратной уральской столицы.



Жертвой злоумышленника стала незнакомая ему женщина 1986 года рождения. Находясь в строительной бытовке и угрожая ей убийством, преступник изнасиловал ее, после чего уснул. Пострадавшей удалось бежать.



Мужчина скрывался за пределами РФ, был объявлен в международный розыск, его задержали в июне 2017 года на территории Казахстана. Далее последовала экстрадиция.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы.





Фото: globalsib.com