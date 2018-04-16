В Екатеринбурге потушили пожар на машиностроительном заводе имени Калинина

13:15 | 18.04.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина. У одного из производственных корпусов загорелась кровля. Из двух цехов пришлось эвакуировать сотрудников.



Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет, передает «Интерфакс-Урал».





Фото: visualrian.ru