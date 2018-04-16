Разработан план строительства легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле

11:23 | 18.04.2018

Правительство Свердловской области совместно с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым разработало план возможного строительства закрытого легкоатлетического манежа во втором по величине городе Среднего Урала. Об этом сегодня рассказал губернатор Евгений Куйвашев во время пленарного заседания традиционного Совета глав муниципальных образований.



Напомним, что в марте президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Тагил рекомендовал правительству Свердловской области рассмотреть вопрос строительства спортивного объекта.



Ранее сообщалось, что манеж планируют разместить рядом с Дворцом водного спорта. Строительство нового спортивного объекта может обойтись почти в 1,5 млрд рублей. Здесь появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину и высоту, скалодром и многое другое.





Фото: sborvtor.ru