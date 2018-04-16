Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 апреля 2018 года

10:53 | 18.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.04.2018 до 08:00 18.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 206 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 137 противоправных деяний. Из них девять изнасилований, одно разбойное нападение, пять грабежей, 22 кражи чужого имущества, в том числе пять квартирных, пять мошенничеств, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 9, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено четыре мероприятия, в которых приняли участие порядка 200 610 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 1356 сотрудников органов внутренних дел, 24 работника частных охранных организаций, 63 дружинника, два казака и четыре сотрудника ОВО Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области