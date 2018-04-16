До трех лет лишения свободы грозит директору екатеринбургского ателье, не платившему зарплату работникам

09:49 | 18.04.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший учредитель и генеральный директор предприятия-ателье «Мастерица» (ООО «Феникс»). Обвиняемой является женщина 1972 года рождения. По версии следствия, она не платила заработную плату семи работникам на протяжении более полугода — с мая по декабрь 2015 года. Вместо этого средства тратились на поддержание хозяйственной деятельности ателье.



— Личная и иная корыстная заинтересованность выражалась в ее желании создать видимость экономического благополучия предприятия и выполнения текущих обязательств общества. В том числе обвиняемая осуществляла расходование денежных средств на поддержание хозяйственной деятельности организации, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что сейчас бывшему директору грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.





Фото: recover4cash.ru