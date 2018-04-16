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09:19 | 18.04.2018
«Субботник против рака» пройдёт в поликлиниках Екатеринбурга
Проверка здоровья горожан в рамках «Субботника против рака» будет проходить до майских праздников. Медики напоминают, что обследоваться нужно постоянно и затягивать с этим не стоит, раннее диагностирование заболеваний — это залог успеха в лечении: чем раньше заболевание будет выявлено, тем больше шансов на полное выздоровление.
Не стоит забывать, что Урал входит в число неблагополучных по онкологическим заболеваниям регионов, и главная задача уральских врачей — раннее выявление признаков болезни. Именно ради этого организованы субботники, во время которых каждый горожанин может быстро, без очередей и совершенно бесплатно пройти специализированное обследование.
Получить более полную и точную информацию, а также записаться на приём можно по телефону +7 (343) 204-76-76. Специалисты-медики будут ждать жителей города 21 апреля с 09:00 до 15:00. Не забывайте, что при обращении в поликлинику при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
За одно посещение поликлиники вы сможете пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога, акушера-гинеколога, сделать флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза.
Пройти обследование в рамках акции «Субботник против рака» вы сможете пройти в поликлиниках по следующим адресам:
• ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52);
• ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2);
• ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160);
• ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Сапёров, 3);
• ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19);
• ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2);
• ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9);
• ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16, и улица Академика Шварца, 14г);
• ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5);
• МО «Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).
Фото: profisay.ru
© «Вечерние Ведомости»
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