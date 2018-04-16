Ночью на Уктусе от огня пострадали три автомобиля

09:08 | 18.04.2018

Сегодня ночью потушили несколько автомобилей на улице Рощинской в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:51. У автомобиля Volkswagen Touareg сгорел моторный отсек и поврежден салон. Также пострадали кузова автомобилей Opel Astra и Toyota Camry.



— В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение 5 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Сейчас по факту возгорания проводится проверка.



— Сообщение о возгорании Volkswagen Touareg у дома № 29 на улице Рощинской поступило в отдел полиции № 13 сегодня ночью в 03:00. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия. В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства с заявлением в полицию на данный момент не обращался, — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.