Прокуратура начала проверку из-за кишечной инфекции в екатеринбургской школе

11:49 | 17.04.2018

Прокуратура проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью семи детей, учащихся в школе № 85 Екатеринбурга.



«По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось 7 учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Ранее стало известно, что деятельность школы приостановлена на неделю, до 23 апреля. Обучение организовано дистанционно.



Отметим, что обеспечением питания в школе занимается ЕМУП «Золушка».





Фото: ks-region69.com