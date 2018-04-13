В Богдановиче осудили трех сотрудниц банка, похитивших у клиентов полмиллиона рублей

11:04 | 17.04.2018

В Богдановиче вынесли приговор трем бывшим сотрудницам банка, которые с марта по апрель 2017 года похитили средства более 50 граждан на общую сумму порядка 500 тысяч рублей.



Установлено, что при оформлении потребительских кредитов мошенницы навязывали гражданам страхование жизни, здоровья и нетрудоспособности. При этом клиентов заверяли, что это обязательное условие для получения кредита.



Затем злоумышленницы заводили на граждан банковские карты и предлагали их аннулировать, чтобы не платить за обслуживание, а сумму кредита получить наличными через кассу. После этого мошенницы снимали с карт оставшиеся средства, то есть как раз стоимость страховки.



В итоге одна из обвиняемых получила два с половиной года условно, вторая — 320 часов обязательных работ, третья — исправительные работы с удержанием 5 % от заработной платы.





Фото: tulapressa.ru