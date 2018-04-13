Представители Общественной палаты РФ проверили ход капремонта в Екатеринбурге

10:59 | 17.04.2018

Екатеринбург с рабочим визитом посетили члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления. В рамках визита в правительстве Свердловской области состоялось совещание с руководителями органов исполнительной власти.



Комиссия Общественной палаты РФ с участием членов Общественной палаты Свердловской области и представителей администрации посетила памятники архитектуры федерального значения, «Городок чекистов», объекты капитального ремонта, в том числе МКД по ул. Первомайской, 99а, 101а, 101в.



«По поручению губернатора Свердловской области капитальный ремонт общего имущества МКД проходит в круглогодичном режиме. Но памятники архитектуры и объекты культурного наследия требуют в десять раз больше средств на ремонт. Поэтому мы обратились к коллегам из Общественной палаты РФ о поддержке нашего предложения, чтобы памятники архитектуры и объекты культурного наследия ремонтировались за счет федерального бюджета», — говорит один из участников встречи, член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев.