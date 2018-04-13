Уралец из ревности сжег дом своей жены

10:05 | 17.04.2018

53-летний житель Туринского городского округа Андрей Мельников отправится в колонию за то, что сжег дом своей жены. Это произошло 25 октября 2017 года. Мужчина встретил свою супругу на улице. Между ними произошла ссора. Когда женщина зашла в дом, Мельников бросил на ступеньки канистру с бензином и совершил поджог. В результате дом полностью сгорел, ущерб составил более 900 тысяч рублей. Отметим, что дом приобретен женщиной еще до брака.



Позже мужчина признался, что сделал все это из ревности. Суд приговорил его к четырем с половиной годам строгого режима с компенсацией ущерба.





Фото: zt116.ru