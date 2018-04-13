На окраине Екатеринбурга металлический швеллер «вспорол» легковушку. Есть жертвы

Смертельное ДТП произошло вечером 16 апреля на окраине Екатеринбурга. Как сообщили veved.ru очевидцы, «Пежо 206» двигался из Малого Истока в направлении дублера Сибирского тракта в районе кольцевой развязки на микрорайон Компрессорный, и под мостом, по которому проходит ЕКАД, и на большой скорости правым боком въехал швеллер.Металлическая конструкция буквально вспорола легковушку. Мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте ДТП, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Водитель автомобиля и девушка-пассажирка, которая ехала сзади, отделались небольшими ушибами.Причину ДТП предстоит установить следствию – на место дорожной аварии с летальным исходом приехали сотрудники полиции.