Уральский маньяк, убивший женщину в Верхней Пышме, обвиняется уже в восьми нападениях

18:29 | 16.04.2018

35-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Угроза убийством» и «Надругательство над телом умершей». По данным следствия, в период с октября 2004 года по апрель 2017 года он совершил восемь нападений, в двух случаях жертвами стали несовершеннолетние девушки. Трех женщин, как считает следствие, обвиняемый убил.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в 2012 году одной из пострадавших удалось выжить. Злоумышленник стал причинять ей телесные повреждения отверткой, женщина закричала. В результате двое подошедших на крик мужчин спугнули нападавшего.



Речь идет о предполагаемом убийце 30-летней Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. Напомним, что 15 апреля 2017 года женщина вышла из своей квартиры и направилась к подруге. По дороге на нее напал мужчина: он потащил ее к подвалу, где изнасиловал и убил, а труп вывез и закопал в лесу.



Из неофициальных источников известно, что до 2013 года подозреваемый работал в МЧС, в 2013–2015 годах находился в местах лишения свободы за изнасилование, а в 2015 году был условно-досрочно освобожден. На момент задержания мужчина работал токарем в Екатеринбурге.



В скором времени уголовное дело будет передано в суд.





Фото: obltv.ru