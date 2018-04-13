В Екатеринбурге пройдет ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

12:00 | 16.04.2018

С 18 по 22 апреля Екатеринбург станет местом проведения ярмарки, посвященной народному художественному творчеству, «Иван-да-Марья». Ожидается, что мероприятие посетит порядка 12 тысяч гостей, а участие в ней примут мастера из Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Нижнего Новгорода и других городов.



На выставке представят расписные предметы утвари, кованые изделия, текстильные, валяные, вязаные игрушки и многое другое. Также для посетителей подготовили мастер-классы по ткачеству на станке, гончарному ремеслу, росписи предметов утвари, кожевенному ремеслу, резьбе по дереву.



Кроме того, ожидаются показы одежды от дизайнеров, которые сочетают модные тренды с элементами традиционного народного костюма.





Фото: youth24.ru