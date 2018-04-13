Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 апреля 2018 года

11:27 | 16.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 15.04.2018 до 08:00 16.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 93 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 72 противоправных деяния. Из них один грабеж, 21 кража чужого имущества, один угон автотранспорта, одно мошенничество, семь фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, погибших нет.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 31 850 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 882 сотрудника органов внутренних дел, 352 курсанта УрЮИ, 30 сотрудников Росгвардии, 81 работник частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото и информация: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области