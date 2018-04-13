В Екатеринбург отправляются четыре «Золотые маски»

09:58 | 16.04.2018

Екатеринбургские театры взяли четыре награды 24-й театральной премии «Золотая маска — 2018». Церемония вручения прошла накануне в Большом театре в Москве.



Актриса Анастасия Ермолаева (спектакль «Микадо» Свердловского театра музыкальной комедии) победила в номинации на лучшую женскую роль в оперетте. Спектакль «Имаго-ловушка» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» взял маску в номинации «Лучший спектакль/современный танец». Опера «Пассажирка» Екатеринбургского театра оперы и балета получила награды в номинациях «Работа дирижера» (Оливер фон Дохнаньи) и «Лучшая женская роль» (Надежда Бабинцева).





Фото: russiaartnews.com