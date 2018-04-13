«Екатеринбург Арена» готова к матчам в рамках чемпионата мира по футболу — 2018

20:42 | 15.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге состоялось официальное открытие «Екатеринбург Арены», которое было ознаменовано матчем между ФК «Урал» и «Спартак».



Реконструкция стадиона была проведена всего за 2 года 4 месяца. Согласно данным администрации Екатеринбурга, в разное время над проектом работали от 500 до 1500 человек. Отныне стадион полностью готов принять игры чемпионата мира по футболу, так как соответствует всем требованиям ФИФА. Теперь стадион оборудован системой безопасности и видеонаблюдения, также на территории стадиона установлена навигационная система. Для болельщиков на стадионе установлены удобные сиденья и лифты с высокой грузоподъемностью.



Отметим, что на торжественной церемонии открытия «Екатеринбург Арены» присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы не только создали новую спортивную площадку, но и сберегли охраняемые законом элементы оригинального архитектурного облика старого Центрального стадиона», — написал глава региона на своей странице в Instagram. Также он отметил, что подготовка городской среды вокруг стадиона позволила Екатеринбургу реконструировать улицы и тротуары, построить новые транспортные развязки и серьезно обновить инфраструктуру.



Фото: rsport.ru